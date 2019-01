Deux personnes décèdent dans un accident sur la E40 à hauteur de Blegny

Un accident de la circulation s'est produit ce jeudi soir sur l'autoroute E40 en direction de Bruxelles, à hauteur de Blegny. Deux personnes sont décédées, a indiqué le parquet de Liège.

Un accident de la route impliquant trois véhicules s'est produit ce jeudi soir vers 20h10 sur l'autoroute E40 Liège-Aachen en direction de Bruxelles. Une voiture est tombée en panne sur l'autoroute à hauteur de Blegny. La voiture qui suivait n'a pu l'éviter et l'a percutée. Dans la foulée, une camionnette a violemment heurté ce second véhicule.

Au vue de la violence des chocs, les deux personnes à bord du second véhicule, écrasé de part et d'autre, sont décédées. Les secours de Liège sont rapidement arrivés sur les lieux et un périmètre de sécurité a été établi. Les trois autres personnes se trouvant dans la première voiture et dans la camionnette sont saines et sauves.