Deux policiers blessés après une course-poursuite à Fexhe-le-Haut-Clocher

Deux policiers ont été blessés après une course-poursuite samedi matin à Fexhe-le-Haut-Clocher (province de Liège), indique dimanche le parquet de Liège. Les policiers ont ensuite fait usage de leur arme et blessé l'individu.



Lors d'un contrôle de routine samedi matin mené à Flémalle, un individu a engagé une course-poursuite avec les agents de police. Selon les premiers éléments de l'enquête, il semblerait que le suspect aurait fait une marche arrière sur un barrage policier, situé rue de la Dîme à Fexhe-le-Haut-Clocher.

Des stupéfiants découverts dans la voiture

Deux agents ont été blessés. C'est à ce moment que les policiers ont fait usage de leur arme et blessé l'individu. Le véhicule du suspect n'était pas en ordre de documents et des petites quantités de stupéfiants ont été retrouvées dans sa voiture.

Conduit au CHR de la Citadelle de Liège, les jours du suspect ne sont pas en danger et les enquêteurs l'ont déjà auditionné. Il nie avoir blessé les policiers. L'homme n'est pas connu de la justice. Le dossier a été mis à l'instruction pour coups et blessures involontaires, rébellion armée et entrave méchante à la circulation. Les devoirs d'enquête sont toujours en cours.