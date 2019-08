Deux voitures incendiées dans le centre de Liège: la police arrête quatre suspects

Deux voitures ont été incendiées dans deux rues du centre ville de Liège dans la nuit de vendredi à samedi, a appris l'agence Belga auprès des pompiers de Liège. Il n'y a pas eu de blessé.



Les hommes du feu ont été appelés pour deux voitures en feu vers 01h30 à hauteur du Jardin Botanique de Liège. D'abord, rue Fusch et 30 minutes plus tard rue Charles Morren. Selon les pompiers et la police de Liège, il s'agit d'incendies criminels.



Lors de l'intervention rue Fusch, le feu s'est propagé à une autre voiture située à côté de celle incendiée. Rue Charles Morren, la police de Liège a remarqué qu'un vol avait été commis dans la voiture incendiée. Les flammes ont rapidement été maîtrisées par les pompiers.



Peu après 02h00, quatre suspects repérés par un témoin ont été interpellés. Ils devraient être déférés au parquet de Liège samedi, indique la zone de police de Liège.