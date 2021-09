Le Covid Safe ticket obligatoire à Liège: "C'est parfois difficile à mettre en place"

La province de Liège avait pris les devants pour imposer ce Covid Safety Ticket dans plusieurs secteurs et événements. Comme c'était une décision compliquée à mettre en place pratiquement sur le terrain, elle n'est pas encore appliquée partout pour le moment.

Depuis dimanche, au Forum, la salle de spectacle bien connue du centre de Liège, les arrêtés pris par le gouverneur de la province sont suivis à la lettre. Le Covid safe ticket est obligatoire pour y rentrer. Pour ce faire, dix stewards supplémentaires sont nécessaires pour assurer les contrôles. Hier soir, il y avait deux mille personnes une trentaine ont été refoulées.

Simon Bouazza, directeur du Forum de Liège, nous détaille les imprévus: "La grande majorité du publique se présente avec tous les éléments en main et puis d'autres effectivement "oublient" et non pas simplement leur carnet de vaccination, ou n'ont pas rechargé leur téléphone parce que certains avaient travaillé toute la journée et sont arrivés avec des téléphones déchargés. On a géré toute une série de petits problèmes et je peux vous dire que globalement ça c'est très bien passé..."

Si les arrêtés du gouverneur étaient respectés à la lettre, le village gaulois qui rassemble au centre ville jusqu'à 1.500 personnes au même moment ne laisserait entrer que les personnes en possession d'un Covid Safe Ticket, mais ce n'est pas le cas.

Pierre Luthers, organisateur du village Gaulois explique l'impossibilité de mettre en place un nouveau dispositif pour cet événement qui est déjà en cours: "Comme le village a déjà commencé depuis que une dizaine de jours et qu'il est sur la fin, il va se terminer ce dimanche-ci. Il y a cinq entrées sur l' ensemble du village et c'est difficile de changer les règles en cours de jeu et je ne pense pas qu' elles seront d' application sur le village gaulois d'ici dimanche en tout cas".

Les arrêtés du gouverneur de la province annulés puis remplacés, les mesures au niveau wallon les discours au niveau fédéral... Dans la tête des Liégeois, ce n'est pas très clair....

"Oui il y a petit peu de cafouillage, d'incompréhension parce qu'avant le masque était obligatoire debout et pas assis... Et au niveau des Covid safe Tickets on demande à gauche on n'en demande pas à droite... Donc je pense qu'on devrait le demander partout", estime Alexandre Lombardo, exploitant d'un chalet au village gaulois.

Dans certains cas à Liège, ce sera probablement impossible à mettre en place au marché de La batte à la foire d'octobre ou au marché de Noël par exemple.