Deux enfants blessés par balle dans une maison à Dison: ils sont grièvement blessés

Deux enfants blessés par balle dans une maison à Dison: ils sont grièvement blessésDeux enfants d'une dizaine d'années ont été blessés par balle à Dison en province de Liège. Les faits se sont déroulés dans une maison du centre de Dison. Deux hommes faisant partie de la famille des enfants et qui étaient présent dans la maison ont été interpellés.

Deux enfants âgés d'une dizaine d'années ont été blessés par balle durant la nuit de vendredi à samedi, à Dison (province de Liège), a indiqué Gilles de Villers Grand Champs, le procureur de division, confirmant une information de l'Avenir Verviers.



Les faits se sont produits dans une habitation du centre de la commune. "On en est au tout début de l'enquête. Deux hommes, qui étaient présents dans la maison au moment des faits, ont été privés de liberté et sont actuellement entendus. Ils font partie de la famille des enfants mais on ne connait pas encore leur degré de parenté", indique le procureur de division qui précise que l'on ne sait pas dans quelles circonstances il a été fait usage d'une arme à feu. Véronique Bonni, la bourgmestre de Dison, précise que "les faits se sont déroulés en dehors d'un contexte festif".

Trois enfants se trouvaient à l'intérieur de l'habitation et deux d'entre eux ont été blessés. Au vu de la gravité des blessures, ils ont été admis dans un hôpital verviétois avant d'être transférés vers un établissement liégeois.