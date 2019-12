Dison: le père qui avait accidentellement tiré sur ses enfants reste en prison

La chambre du conseil a confirmé, pour une une durée d'un mois, le mandat d'arrêt du père de famille qui a accidentellement tiré sur ses deux enfants à Dison, la nuit du 20 au 21 décembre, a indiqué vendredi le procureur de division, Gilles de Villers Grand Champs.

Les faits se sont produits dans une habitation du centre de Dison, en province de Liège. "Il semble que trois enfants qui jouaient dans un appartement ont trouvé une arme avec laquelle ils se sont amusés. Un premier coup de feu est parti accidentellement sans faire de blessé. Le père de famille est intervenu et s'est saisi de l'arme et l'a manipulée. Un seul coup de feu, tiré de manière accidentelle, a blessé les deux enfants qui se trouvaient l'un derrière l'autre", selon le procureur.

Si l'oncle des enfants avait rapidement été mis hors de cause, le père de famille avait été privé de liberté puis placé sous mandat d'arrêt pour détention illégale d'armes et coups et blessures involontaires. Les deux enfants, âgés de 9 et 12 ans, sont hors de danger.