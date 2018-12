Dison: quatre blessés dans un accident de la route

Quatre occupants d'un même véhicule ont été blessé dans un accident survenu durant la nuit de lundi à mardi, à Dison, ont indiqué les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau.



Pour une raison encore indéterminée, une voiture a fait une sortie de rouge alors qu'elle circulait sur la E42. Elle a terminé sa course en contrebas de l'autoroute, rue des Auris, faisant quatre blessés. Deux ambulances et le PIT de Verviers sont intervenus ainsi qu'une autopompe de Verviers pour dégager la voie publique.