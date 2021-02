Disparition à Seraing: avez-vous vu Christian, qui est parti voir de la famille dans le centre de Liège mais n'est jamais revenu?

Le dimanche 7 février 2021 vers 13h45, Christian Kremer, un homme âgé de 72 ans, a quitté son appartement situé Rue du Paray à Seraing pour se rendre en visite dans la famille dans le centre de Liège. Mais il n'y est jamais arrivé et depuis, il ne s’est plus manifesté.

Il circule à bord d'une Toyota Yaris Verso de couleur gris/beige de l'année 2003, immatriculée 1-AKX008.

Christian mesure 1m60 et est de corpulence forte. Il a les cheveux blancs et dégarnis. Il a les yeux bleus et porte des lunettes. Il porte une barbe blanche de quelques jours.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de sport foncé et une veste à carreau, muni d'une capuche.







Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.