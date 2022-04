Un habitant de La Calamine vient d'être condamné pour enlèvements et agressions sexuelles sur un frère et une sœur de 4 et 6 ans. Les faits datent d'octobre dernier. Les 2 enfants avaient été retrouvé à son domicile. Il écope de 10 ans de prison plus une mise à disposition du tribunal d'application des peines pour 15 ans.