Disparition de Pierre, octogénaire, à Spa: des centaines de personnes mobilisées pour le retrouver

Les recherches pour retrouver Pierre Eloy se poursuivent à Spa. L'octogénaire s'est égaré lors d'une promenade. Il a pu contacter ses proches, avant que son téléphone ne lâche. L'homme a été vu pour la dernière fois jeudi soir dans un centre récréatif de Nivezé.

Ils ont marché toute la nuit et poursuivent ce matin. Ils sont des centaines, des proches, des voisins, en famille, avec leur chien… "Si j'étais dans le cas, j'aimerais bien qu'on m'aide aussi", confie l'une des personnes présentes sur place.

"Hier, la police a arrêté les recherches quand il a commencé à faire noir, explique Dominique Eloy, fille de Pierre Eloy. Ils ont demandé aux bénévoles d'arrêter parce que c'était dangereux. Personne n'a voulu le faire. Les gens sont restés mobilisés jusque 4h du matin."





"Le territoire est immense"



Pierre Eloy aurait été vu dans cette zone par des joggeurs, près du pont de Belleheid, jeudi vers 19h. La police centre donc ses recherches dans cette zone, mais les possibilités de le retrouver s'étendent sur 400 km². "Tout va de manière graduelle, confie Jean-Michel Lejeune, directeur opérationnel de la zone Fagnes. Dans un premier temps, on laisse travailler les maîtres-chiens. C'est suivant leur évaluation et des indices qui pourraient éventuellement être retrouvés que le personnel de terrain est ensuite déployé. Mais il faut savoir que le territoire est tellement immense que même avoir 150 personnes ne serait pas une solution à partir du moment où on ne sait pas où les déployer."

Tous les moyens sont mobilisés. La famille a même fait appel à un sourcier qui l'aurait vu près d'une chapelle. L'octogénaire, ancien militaire, était un bon marcheur. Il aurait pu avancer pendant une heure après son dernier coup de fil.

Si vous avez des informations à son sujet, veuillez appeler le 0800/30300 ou remplir ce formulaire.