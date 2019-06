Disparition inquiétante à Liège: avez-vous vu Christelle?

A la demande du Parquet de Liège, nous diffusons l'avis suivant:

Le jeudi 16 mai 2019, Christelle Baudine, une femme âgée de 42 ans, a quitté son domicile situé rue du Général-Bertrand à Liège. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. Madame Baudine mesure 1 m 65 et est de corpulence mince. Elle a les yeux verts et les cheveux châtain foncé avec des mèches blondes. Lien vers l'avis de recherche.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.