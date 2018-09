Disparition inquiétante à Verviers: avez-vous vu Samantha?

A la requête du Parquet de Liège, division Verviers, et en collaboration avec Child Focus, la police demande de diffuser l'avis suivant :

Le samedi 25 août 2018, après 12h30, Samantha RAUSCH, une jeune fille âgée de 16 ans, a quitté à pied son domicile à Verviers pour se rendre à Dison. Depuis lors, elle ne s'est plus manifestée. Samantha mesure environ 1m60 et est de corpulence normale. Elle a les yeux bruns et les cheveux brun-roux lisses tombant jusqu'aux épaules avec des mèches blondes. Elle a un grain de beauté au-dessus de la bouche, du côté gauche. Elle s'habille habituellement dans les tons noirs et porte souvent une casquette ou une capuche sur la tête.

Si vous avez vu Samantha RAUSCH ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30300 ou via Child Focus au n° 116 000.

Vos témoignages peuvent également parvenir via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.

Cet avis peut être consulter sur le site www.police.be.