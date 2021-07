À Braives, Dominique et son époux ont passé la nuit dans leur voiture avec leurs chiens: "On attend les secours mais ils sont débordés"

La Wallonie, principalement la province de Liège, a subi des inondations comme elle en a rarement vécu au cours des dernières décennies. On déplore plusieurs morts. Des milliers d'habitants ont dû être évacués et un aussi grand nombre est bloqué à son domicile par les cours d'eau en crue.

Dominique, une habitante de Latinne (près de Braives) a déclenché le bouton orange "Alertez-Nous" pour nous raconter la mésaventure qu'elle a vécue cette nuit. "Nous observions la Méhaigne (un affluent de la Meuse) qui est à proximité de notre maison, mais jamais nous aurions imaginé qu'elle allait déborder. Et d'un coup vers minuit, l'eau s'est engouffrée dans notre habitation. Il y a maintenant plus d'un mètre au rez-de-chaussée." Dominique et son époux se sont réfugiés dans leur voiture avec leurs chiens et y attendent les secours. "Nous les avons appelés mais ils sont débordés. Nous ne savons pas circuler. Les rues aux alentours sont toutes inondées".

Leur fils de 15 ans a lui pu passer la nuit chez un voisin. A 8h du matin, Dominique était toujours dans sa voiture.

INONDATIONS EN WALLONIE : LE DIRECT

INONDATIONS EN WALLONIE : VOS TÉMOIGNAGES EN PHOTO/VIDÉO