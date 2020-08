Double homicide à Spa: une mère et sa fille retrouvées sans vie dans une habitation

Les corps sans vie de deux personnes, une mère de 40 ans et sa fille de 12 ans, ont été découverts ce samedi matin dans une habitation de Spa, a indiqué le procureur de division au parquet de Verviers. Selon le parquet, la mort remonte de 24 à 48 heures. C'est la propriétaire de la maison qui a découvert les corps.



Le parquet, le laboratoire et un médecin légiste se sont rendus sur les lieux. Le parquet a requis un juge d'instruction pour ce double homicide. Le parquet nous a précisé que les corps présentaient des traces de coups de couteau et de coups portés avec un objet contondant. Les autopsies seront pratiquées ce dimanche.

Une enquête pour double homicide volontaire a été ouverte à charge de X. "Pour l'instant nous n'avons pas encore identifié de suspect", a conclu Gilles de Villers Grand Champs, procureur de division, précisant que de nombreux devoirs d'enquête devaient être réalisés.

Deux personnes très sympas, très gentilles

Dans le quartier, c'est le choc. "La petite et sa maman sont deux personnes très sympas, très gentilles. Je croisais la petite fille, qui courrait toujours pour m'embrasser, sauf depuis qu'on ne pouvait plus se donner des bisous naturellement, mais elle venait quand même", s'est exprimé une voisine.