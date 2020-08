Dramatique accident entre une voiture et un camion sur la E42: un jeune homme a perdu la vie

Une personne est décédée à la suite d'un accident entre une voiture et un camion sur la E42, à proximité de la sortie Villers-le-Bouillet en direction de Liège, dans la nuit de vendredi à samedi, ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hemeco.



L'accident s'est déroulé aux alentours de 23h00 vendredi. Selon les premiers éléments, le conducteur de la voiture, né en 1990, roulait à vive allure et a embouti le second véhicule, qui se déplaçait à une vitesse plus modérée. Le jeune homme au volant de la voiture a perdu la vie. Le parquet de Liège a précisé qu'un expert doit se rendre sur place.