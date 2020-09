Drame à Liège: Pascal Rodeyns exprime sa douleur après que son compagnon a été sauvagement tué

Le corps sans vie du compagnon de l'avocat liégeois Pascal Rodeyns a été retrouvé vendredi dans leur habitation conjugale située à Liège, a indiqué le parquet de Liège. La victime, Mbaye Wade, huissier au service du protocole de la Province de Liège, présentait plusieurs blessures au niveau du cou.

Pascal Rodeyns a posté un message ce samedi matin sur Facebook exprimant sa douleur: "J'ai l'énorme tristesse de vous annoncer le décès de mon compagnon, Mbaye Wade, sauvagement assassiné. Mbaye était le plus bon et merveilleux des hommes. J'espère que l'enquête permettra rapidement d'arrêter l'auteur de ce crime ignoble. Conformément à ses volontés, une cérémonie laïque sera organisée et il retournera ensuite au Sénégal auprès de sa famille."

M. Mbaye Wade était unanimement apprécié par tous ses collègues

Me Rodeyns avait fait la macabre découverte en rentrant chez lui, tôt vendredi matin. Son compagnon se trouvait étendu sur un lit et présentait plusieurs blessures au niveau du cou, a précisé le parquet. En fin de matinée, le laboratoire et un médecin légiste sont descendus sur place. Le parquet s'est également rendu sur les lieux dans le courant de la journée. Aucune information complémentaire quant aux circonstances du drame n'a toutefois été diffusée vers la presse.

Vendredi après-midi, la Province de Liège, ses élus et ses collaborateurs ont fait part, dans un communiqué, de l'effroi qu'a suscité l'annonce de ce décès. "M. Mbaye Wade était unanimement apprécié par tous ses collègues de travail pour sa gentillesse, sa disponibilité et sa réserve naturelle. Son sourire restera à jamais dans les mémoires de ses amis qu'il comptait en grand nombre. Cette personnalité attachante laissera tout à la fois un vide au sein de l'institution qu'il servait avec élégance et un souvenir vivace auprès de ses collègues du Palais provincial", selon le communiqué de la Province.