Vaste opération de contrôle à Visé: 25 agents des douanes et 2 chiens renifleurs déployés

Ce samedi 3 avril, une vaste opération de contrôle s’est tenue à Visé, entre Maastricht et Liège. 25 agents des douanes et 2 chiens renifleurs ont été déployés sur différents lieux.

Ces contrôles sont globaux : ils visent la drogue, mais aussi le diesel rouge, les contrôles techniques, les défauts d'assurance, etc. Ils disposent aussi d'une caméra spéciale qui va scanner les plaques des conducteurs qui n'ont pas payé leurs amendes pénales.

Les automobilistes suspects ont été interceptés sur l’E25, un axe connu pour être emprunté par les dealers qui rejoignent les Pays-Bas. "On est mobile. On doit changer d'endroit pour ne pas être repéré et rester efficace", nous expliquait la porte-parole du SPF Finances.

Plusieurs infractions constatées

De 13h à 20h, à l’aide de chiens anti-drogue, les douaniers ont pu intercepter plusieurs dizaines de personnes. Les contrôleurs travaillent en différentes bulles compte tenu des mesures sanitaires en vigueur. Une caméra ANPR repérait aussi en amont les véhicules en défaut d’assurance ou d’amendes pénales impayées.

55 véhicules ont été contrôlés. 5 PV ont été dressés pour détention de stupéfiants en petite quantité, 4 gasoils non conformes. 4 amendes pénales ont également été données.

Rouler au mazout de chauffage peut coûter cher

À noter que depuis plusieurs années, le nombre d'automobilistes roulant au diesel rouge, autrement dit au mazout de chauffage, est en augmentation constante. C'est moins cher mais la pratique reste illégale.

Pour les infractions à l’usage du gasoil rouge, le montant de l'amende dépend du nombre de litres dans le réservoir du véhicule :

jusqu’à 100 litres : 500 euros

entre 100 et 300 litres : 750 euros

plus de 300 litres : 1250 euros

En cas de récidive, l’amende peut monter jusqu’à 5000 euros.