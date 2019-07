Accident mortel sur la E42 à hauteur d'Horion-Hozemont: l'autoroute fermée en direction de Namur

Un accident s’est produit ce matin sur l'autoroute E42 à hauteur d'Horion-Hozemont (Grâce-Hollogne). Un camion a percuté une voiture et s’est couché sur le flanc. Il a alors été percuté par un second véhicule. Un poteau est tombé sur la chaussée. Il y a de nombreux débris sur la route. À 6h, on ne savait pas combien de temps durerait le dépannage. Il y aurait plusieurs blessés, mais le Perex, le centre de surveillance du trafic, ne savait pas en dire plus à 6h. L'autoroute E42 est fermée en direction de Namur. Des déviations ont été mises en place.