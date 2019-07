Accident mortel sur la E42 à hauteur d'Horion-Hozemont: l'autoroute fermée en direction de Namur

Un accident s’est produit dans la nuit de jeudi à vendredi sur l'autoroute E42 à hauteur d'Horion-Hozemont (Grâce-Hollogne). Un camion a percuté une voiture et s’est couché sur le flanc. Il a alors été percuté par un second véhicule. Un poteau est tombé sur la chaussée. Les services de secours ont été appelés vers 03h00. Malgré l'intervention rapide, une personne a perdu la vie. Il y a de nombreux débris sur la route. Vendredi matin, le camion se trouvait encore en travers des bandes de circulation et bloquait la circulation. L'autoroute a été fermée et le trafic est dévié par les sorties Flémalle et St-Georges.

À 9h30, la chaussée était toujours fermée avec les conséquences qu'on imagine sur le trafic. "Mon mari est coincé à hauteur de Saint Georges depuis 2h", témoignait une personne via notre bouton orange Alertez-nous.