Eau polluée à cause des orages à Clavier: l'eau est consommable mais "dès que le réservoir sera épuisé, vous n'aurez plus d'eau!"

En raison des intempéries de jeudi, le captage principal de l'intercommunale des eaux de la source de les Avins groupe Clavier (CIESAC) a été inondé. Vendredi matin, les autorités communales ont tenu à rassurer la population: l'eau du robinet est consommable jusqu'à épuisement des réservoirs.





"Les réservoirs n'ayant pas été touchés, l'eau qui coule du robinet est toujours actuellement tout à fait propre et consommable"



"En ce qui concerne la pollution de l'eau sur la zone de distribution de la CIESAC (Clavier, Ouffet, Tinlot) ce vendredi matin: les réservoirs n'ayant pas été touchés, l'eau qui coule du robinet est toujours actuellement tout à fait propre et consommable. Dès que le réservoir sera épuisé, vous le remarquerez: vous n'aurez plus d'eau!" Le personnel procède actuellement au nettoyage des captages. Les citernes alimentées par la protection civile seront disponibles dans les villages aux environs de 11h00 ou 12h00, a notifié l'administration communale de Clavier vendredi matin.