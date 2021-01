Ecole fermée à Ans, les résultats des tests sont connus: 40 enfants et 3 adultes testés positifs

Les tests réalisés mercredi auprès du personnel et des élèves fréquentant l'école fondamentale du Tilleul, à Ans (province de Liège), ont permis la détection de 43 cas positifs. Sur les 266 tests réalisés auprès des élèves et du personnel de l'école du Tilleul, 40 enfants et trois adultes ont été testés positifs au Covid-19. Ce nombre vient s'ajouter aux 11 cas précédemment décelés au sein de cette école, dont une enseignante qui a été hospitalisée. Son état s'améliore, selon nos informations.

Ces résultats ont mené à la fermeture de la deuxième école communale de Loncin en raison des "contacts étroits" entre les deux établissements, ont indiqué jeudi l'échevine de l'Enseignement, Nathalie Dubois et Grégory Philippin, bourgmestre d'Ans.

Cette situation a mené les autorités communales, sur base de l'avis d'experts, à procéder également à la fermeture de la deuxième école communale de Loncin en raison des "liens étroits" entre ces deux établissements. Les autorités évoquent des "maillages importants". L'école de Loncin accueille 268 enfants.

La procédure mise en place pour l'école du Tilleul est également appliquée, à savoir qu'il a été demandé au personnel de l'école de Loncin et aux élèves du primaire d'aller se faire tester au centre de dépistage de Vottem. Concernant les élèves de moins de 6 ans, il n'y a pas encore de l'Aviq pour effectuer les tests. Une demande a été introduite.

La fermeture de l'école du Tilleul était prévue jusqu'au 29 janvier mais ces nouvelles informations risquent de changer la donne. Cette fermeture constitue le premier cas en Wallonie depuis le début de la deuxième vague de la pandémie.

Mercredi, l'échevine de l'Enseignement confirmait que les contaminations étaient issues d'une forme de variant du coronavirus mais des analyses doivent confirmer s'il s'agit, ou non, du variant britannique.

Pour le reste des écoles d'Ans, des prises de température vont être organisées tous les matins.

