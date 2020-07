Elle accélère au lieu de freiner à Verviers: elle percute le porche d'un magasin, une voiture et une bibliothèque

La zone de police de Vesdre rapporte un accident de roulage survenu lundi en début d'après-midi dans la rue Lucien defays à Verviers.

"La conductrice d'une Renault Laguna se trouve sur le Pont Parotte et souhaite tourner à gauche vers la rue Lucien Defays. Pour une raison inconnue, elle perd le contrôle de son véhicule et accélère au lieu de freiner. Elle va alors tout droit, pénètre dans l'allée d'un magasin et percute le porche donnant accès à la réserve du magasin, continue sa course dans la dite réserve et embouti une BMW stationnée à cet endroit, ainsi qu'une étagère qui se renverse sur les deux véhicules", décrit la police locale.

Il n'y a pas eu de blessé. La conductrice n'était pas en possession d'un permis de conduire valable.