Elle refuse de coucher avec lui et il tente de la violer en la menaçant avec un couteau: 3 ans de prison avec sursis

Un homme âgé de 36 ans a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 3 ans de prison avec sursis pour la moitié après avoir commis une tentative de viol et un attentat à la pudeur. La victime, une jeune femme rencontrée dans le centre de Liège, avait été séquestrée et menacée à l'aide d'un couteau.

Les faits s'étaient déroulés lors de la nuit des festivités du 15 août 2016 à Liège. La victime avait fait la connaissance du prévenu en le rencontrant sur une passerelle. Elle avait ensuite accompagné le prévenu durant la soirée et avait consommé de l'alcool. Peu après 2h00, la victime avait décidé d'accompagner le prévenu dans son appartement situé au centre de Liège. Elle souhaitait uniquement se reposer après avoir consommé un peu trop d'alcool. Mais le prévenu avait considéré qu'il était normal d'obtenir un rapport sexuel de la jeune femme. Confronté à un refus, le prévenu avait porté de nombreux coups à la jeune femme. Il l'avait ensuite empêchée de s'enfuir et avait utilisé un couteau de boucher pour la menacer. La jeune femme avait été maintenue de force sur le lit alors que le prévenu avait tenté de la violer et lui avait imposé une scène d'attentat à la pudeur. La scène avait pris fin lorsque des voisins alertés par les cris avaient appelé la police.



La jeune femme avait été découverte porteuse de nombreuses lésions et hématomes sur l'ensemble du corps.



Le prévenu a été condamné à une peine de 3 ans de prison avec sursis pour la moitié.