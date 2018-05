Bagarre, coups de couteau et important déploiement policier à Verviers: une personne est décédée

Les forces de l'ordre sont mobilisées en nombre vendredi soir devant le CHR Verviers. Une victime d'une bagarre serait décédée dans l'établissement hospitalier.

Vous êtes nombreux à nous signaler ce vendredi soir un important déploiement policier à Verviers, notamment aux alentours du CHR. "Plusieurs coups de couteaux ont êtes échangés devant le Chr de Verviers. L'entrée des urgences est totalement fermée. Que se passe-t-il ?", nous a notamment écrit Daniela via le bouton orange Alertez-nous. "Enormément de policiers déployés sur Verviers depuis une bonne heure avec beaucoup de renforts liégeois", a précisé un autre internaute.





Une bagarre déclenché par une main aux fesses



"Une bagarre a éclaté dans le quartier de Pré-Javais, opposant deux groupes. Selon les premières informations, une personne est décédée", a indiqué la bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion. La victime aurait été transportée au CHR Verviers, où elle serait décédée. Selon une source policière, un homme aurait mis une main aux fesses d'une jeune femme, ce qui aurait déclenché une bagarre avec un autre homme. Une troisième personne serait intervenue pour les séparer et c'est elle qui se serait pris un coup de couteau et serait décédée.



Les différents groupes alertés par la bagarre se sont alors réunis devant l'hôpital où de très nombreux policiers issus de différentes zones de la province font en sorte que la situation ne dégénère pas et pour protéger médecins, infirmiers et patients. A 21h30, la tension était toujours palpable.