Émeutes dans le Carré à Liège en juin dernier: treize personnes condamnées à des peines allant jusqu'à 2 ans de prison

Treize individus qui avaient été impliqués dans des émeutes dans le "Carré" à Liège, en juin dernier, ont été condamnés mardi après-midi par le tribunal correctionnel de Liège. Des peines allant de 200 heures de travail à deux ans de prison ferme ont été prononcées. Plusieurs procès seront encore nécessaires pour juger l'ensemble des émeutiers.



La nuit du vendredi 23 au samedi 24 juin, vers 3h00, une dispute entre deux filles avait dégénéré et entraîné une intervention de la police. La scène, ingérable, avait tourné en émeute.

Des policiers avaient été blessés par des jets d'objets. Des renforts de plusieurs zones avaient été nécessaires pour mettre fin à l'émeute.Les identifications des nombreuses personnes impliquées sont toujours en cours. Vingt-deux protagonistes ont déjà été identifiés, notamment à l'aide d'enregistrements vidéo et d'appels à témoignages.





Des jeunes de 18 à 25 ans, ainsi qu'un individu de 47 ans

Treize individus ont été jugés par le tribunal. Il s'agit de Liégeois ou d'habitants des environs de Liège, âgés de 18 à 25 ans (et un seul âgé de 47 ans) qui ont affirmé avoir été emportés par un effet de groupe.Le tribunal a prononcé des peines de prison ferme, dont une de deux ans et deux de 18 mois contre des prévenus jugés par défaut. Deux autres ont respectivement écopé de deux ans et 30 mois de prison assorties de sursis probatoire. Des peines allant de 200 à 250 heures de travail ont été infligées aux autres. Tous ont été déclarés responsables des blessures à la tête encourues par un commissaire.