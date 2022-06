Émeutes et pillages à Liège l'an dernier: reconnaissez-vous ces 25 personnes?

À la requête du parquet de Liège, la police demande de diffuser l'avis suivant :

Dans le cadre des émeutes et pillages à Liège le 13 mars 2021, les enquêteurs cherchent encore à identifier les 25 individus ci-dessous.

Si vous reconnaissez ces individus, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300.

Le 1er auteur a les cheveux foncés et une fine moustache. Il portait un sweat bleu avec des lignes jaune fluorescente, une veste foncée matelassée sans manches et une casquette beige à motifs.

Le 2ème auteur a les cheveux foncés et une barbe. Il portait une veste kaki avec une capuche bordée de fourrure et une casquette noire avec une inscription blanche sur le devant.

Le 3ème auteur a les cheveux foncés rasés sur les côtés. Il portait une veste matelassée rouge et un sweat vert et noir.

Le 4ème auteur a de courts cheveux foncés. Il portait une veste en jeans avec une doublure et col en fourrure blancs.

Le 5ème auteur portait un pantalon déchiré en jeans bleu, un sweat noir à capuche et une veste rouge matelassée.

Le 6ème auteur a les cheveux foncés rasés sur les côtés. Il portait un pantalon de training noir et un sweat à capuche jaune avec des inscriptions noires.

Le 7ème auteur a les cheveux rasés, une barbe et porte des lunettes. Il était vêtu d'une veste foncée et d'un sweat blanc à capuche.

Le 8ème auteur portait un pantalon beige, une veste beige, un bonnet et des gants noirs. Il était en possession d'un sac à dos noir.

Le 9ème auteur a les cheveux foncés et mi-longs. Il portait un pantalon noir avec une large bande blanche et une veste matelassée noire à capuche. Il était en possession d'un sac bandoulière à carreaux noirs et blancs.

Le 10ème auteur a une barbe naissante. Il portait un sweat à capuche gris, une veste beige et une casquette blanche avec un logo sur le devant.

Le 11ème auteur a les cheveux châtain clair rasés sur les côtés. Il portait une veste matelassée rouge avec un col en fourrure. Il était en possession d'un sac bandoulière brun clair.

Le 12ème auteur est une jeune femme. Elle a les cheveux blonds. Elle portait des vêtements blancs et des baskets noires.

Le 13ème auteur portait une veste matelassée bleue à capuche de marque « Nike » et une casquette grise de marque « Ellesse ».

Le 14ème auteur est une jeune femme. Elle a les cheveux châtain clair. Elle portait un pantalon avec un imprimé camouflage (noir, blanc, gris), une veste matelassée bordeaux à capuche et des baskets rouges. Elle était en possession d'un sac à dos gris.

Le 15ème auteur a des dreadlocks. Il portait une veste blanche à capuche et de grands écouteurs.

Le 16ème auteur a les cheveux foncés et une moustache. Il portait un pantalon noir et un sweat orange à capuche de marque « Nike ».

Le 17ème auteur a les cheveux foncés et un long nez fin. Il portait une veste noire et un bonnet noir avec un logo blanc.

Le 18ème auteur a les cheveux foncés mi-longs et une barbe. Il portait un pantalon noir et une veste kaki à capuche.

Le 19ème auteur a les cheveux brun ondulé rasés sur les côtés. Il portait une veste matelassée noire.

Le 20ème auteur portait une veste noire, un bonnet bleu et un masque chirurgical.

Le 21ème auteur a des dreadlocks. Il portait un pantalon beige, un sweat vert à capuche et une masque buccal bleu à motifs noirs. Il était en possession d'un sac à dos noir.

Le 22ème auteur a de courtes dreadlocks rousses. Il portait un pantalon noir, une veste matelassée noire et des baskets blanches.

Le 23ème auteur a les cheveux foncés rasés sur les côtés et porte des lunettes. Il portait une veste noire à capuche.

Le 24ème auteur a les cheveux crépus et foncés. Il portait un pantalon de sport bleu, une veste à capuche matelassée tricolore (bleu-blanc-gris) et des baskets noires et grises avec un logo doré.

Le 25ème auteur a de courts cheveux foncés. Il portait un sweat blanc à capuche, une veste kaki et un masque buccal blanc.

En février dernier, la police avait déjà diffusé un avis de rechercher pour 27 autres suspects.