En balade avec sa grand-mère, un bébé de quelques mois décède fauché par une voiture

Un dramatique accident de la route s'est produit samedi après midi au niveau du carrefour des rues Bouteille et de la Perî à Olne, a indiqué Gilles de Villers Grand Champs, procureur de division, qui confirme une information de L'Avenir. Un bébé âgé de quelques mois a perdu la vie dans l'accident.



Les circonstances des faits ne sont pas encore claires mais selon les premières informations, le conducteur a percuté des panneaux de signalisation à hauteur du carrefour. Une grand-mère qui poussait un landau, et qui se trouvait juste derrière ceux-ci, a été fauchée par le véhicule. L'enfant, âgé de cinq mois est décédé. Et sa grand-mère a été grièvement blessée mais ses jours ne sont pas en danger, indique le procureur.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur, né en 1945, n'était pas sous influence de l'alcool ou de la drogue. Les papiers du véhicule étaient en ordre. "Un expert a été dépêché sur place pour déterminer les circonstances de ce dramatique accident", conclut le procureur.