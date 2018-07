En pleine matinée, un conducteur sous influence provoque plusieurs accidents à Liège

Un conducteur sous influence a été intercepté par la police dimanche matin rue de l'Académie à Liège après avoir provoqué plusieurs accidents de la route et tenté de prendre la fuite. Vers 11h20, un individu sous influence au volant de son véhicule a heurté une voiture qui circulait à hauteur du pont des Arches à Liège. Une personne âgée se trouvait dans le véhicule accidenté. Elle n'a toutefois pas été blessée. L'auteur de l'accident a ensuite pris la fuite en direction de la place Saint-Lambert et a heurté un taxi dans la rue Léopold. Par après, il a encore percuté un poteau et a continué vers la rue de Bruxelles. Il a fini sa course folle en heurtant un muret rue de l'académie. Cette rue a été temporairement fermée à la circulation.