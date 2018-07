En voiture, il frappe et viole sa compagne à Liège: l'homme a été arrêté

Un homme a été interpellé à Liège après avoir porté des coups et commis un viol sur sa compagne, indique le parquet de Liège dimanche.

Sous l'effet de l'alcool, un homme âgé de 35 ans a commencé à se disputer avec sa compagne alors qu'ils étaient en voiture. Après lui avoir fait des reproches, le trentenaire lui a alors porté des coups sur plusieurs endroits du corps et a commis un viol digital.



Victime de saignement, la victime a été transportée a l'hôpital. Elle a ensuite signalé aux forces de l'ordre qu'elle avait déjà été victime de coups de la part de son compagnon et qu'elle avait porté plainte contre lui en 2015.



Le suspect a été interpellé et privé de liberté. Le dossier a été mis à l'instruction.