ENCORE un vol de câbles: circulation des trains interrompues entre Liège et Louvain

Comme chaque jour serait-on tenter de dire, des câbles ont à nouveau été volés sur une voie ferroviaire ce vendredi matin, encore et toujours dans la même zone. Le vol s'est produit sur la ligne 2 entre Louvain et Liège-Guillemins. "La circulation est interrompue, les trains sont déviés via la ligne 36", informait la SNCB. Ces vols de câbles sont probablement l'oeuvre d'une même et seule bande provenant d'Europe de l'est, expliquait récemment un porte-parole d'Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire au cours d'une longue interview accordée récemment à RTL INFO et que vous pouvez relire ci-dessous.