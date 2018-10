ENCORE un vol de câbles dans la région de Liège: "Il s'agit d'un véritable pillage puisque les vandales ont tout cassé"

Aucun train ne circule sur la ligne à grande vitesse (LGV) 3, qui relie la gare de Liège-Guillemins à l'Allemagne, après un vol de câbles constaté dimanche matin, indiquait Arnaud Reymann, porte-parole d'Infrabel. "Plus que d'un vol, il s'agit d'un véritable pillage puisque les vandales ont tout cassé", déplorait celui-ci.



Plus de deux kilomètres de câbles ont été dérobés à Thimister, ce qui en fait "le vol le plus important quantitativement", a précisé M. Reymann. "L'endroit est fréquemment la cible de voleurs mais, cette fois, l'endroit a été saccagé. Ils ont tout emporté, même les câbles de remplacement en aluminium." La ligne est fermée jusqu'à mercredi au moins. La circulation est déviée sur la petite ligne 37, où d'importants retards sont à prévoir. Les trains n'y circulent en effet que sur une voie entre Verviers et Pepinster en raison de travaux.