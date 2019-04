Encore une personne âgée escroquée à un distributeur de billets: 5.500 euros perdus à Verviers

La zone de police de Vesdre informe d'une arnaque subie par un monsieur d'un certain âge à un distributeur de billets situé rue de l'Harmonie à Verviers. Celui-ci a été "accosté par un individu qui lui signalait que la machine était en panne et que sa carte avait été avalée. Pensant récupérer sa carte le lendemain à l'agence, l'homme a quitté les lieux", relate la police locale de Verviers. Mais le jour d'après, ce lundi 1er avril, la victime apprenait à l'agence que des retraits avaient été effectués sur son compte avec sa carte pour un total d'environ 5500 euros. "Description du suspect a été donnée, analyse des caméras et enquête en cours", ont indiqué les forces de l'ordre.