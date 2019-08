Engis: muni d'une arme à feu, un homme se rend chez son ex pour se confronter à son nouveau compagnon

Un individu a menacé son ex-compagne à l'aide d'une arme à feu, hier soir à Engis (province de Liège). L'homme né en 1991 a été privé de liberté et une demande de mandat d'arrêt a été formulée à son encontre, indique samedi le parquet de Liège. Il n'acceptait pas sa séparation et s'est donc rendu dans la soirée devant le domicile de son ex-compagne pour voir le nouveau compagnon de celle-ci.





Plusieurs armes dans son véhicule



Depuis son véhicule, il a interpellé son ex-compagne afin qu'elle demande à son nouveau compagnon de sortir de la maison. La dame a refusé, il l'a alors menacée avec une arme à feu et lui a lancé des cartouches au visage avant de partir. Lorsque les services de police ont interpellé l'individu, ils ont retrouvé dans son véhicule, un couteau de cuisine, un pied-de-biche, des munitions et une arme à feu.



L'homme connu pour des faits de vol et de roulage, semblait posséder de grandes connaissances en matière d'armes. Une perquisition a donc été faite à son domicile, mais les enquêteurs n'y ont rien trouvé. La possibilité que des objets aient été déplacés avant la perquisition n'est pas exclue.