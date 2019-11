Enoooorme: Dani expose son potiron de 545 kilos à Rocourt

Il n’a pas battu son record d’il y a 2 ans, mais il est tout de même fier. Dani Danubio, restaurateur, chanteur et cultivateur respecte une fois encore la tradition. Pour sa 13ème récolte, il a obtenu une citrouille de 545 kilos. Et comme chaque année, il l’expose devant son restaurant puis la partage avec les habitants et des amis. Il y a 2 ans, il avait obtenu un légume de 605 kilos. Il espère faire encore mieux l’année prochaine. Le potiron servira aussi à aider les plus démunis puisqu’il permettra de donner 400 litres de soupe aux Restos du Cœur.