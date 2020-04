Enquête pour incitation à la haine au sein du café Lequet à Liège: la police lance un appel à témoins

Nous vous en avez parlé en février: le nouveau patron du café "Chez Lequet", véritable institution à Liège, aurait dérapé lors d'une soirée arrosée le 16 février. "Homophobie, chanson nazie à fond et signes nazis à l’appui. Insultes la clientèle de "sale nè**!", "Tarlouze", et j'en passe ..." (…) Nos enfants de 8 et 11 ans étaient en panique et en pleurs", nous avait décrit une personne via le bouton orange Alertez-nous.

Une enquête avait été ouverte pour incitation à la discrimination, à la haine, ou à la violence, et la police de Liège nous a relayé ce vendredi un appel à témoins lancé par le parquet. "Le patron du restaurant se serait livré, le 16 février 2020, publiquement et au sein de son établissement, le Café Lequet, situé 17 quai sur Meuse, à des chants à caractère nazi ainsi qu'à des saluts hitlériens", précise la police.

Les enquêteurs demandent aux témoins des actes décrits ci-dessus de se faire connaître en contactant la brigade judiciaire de la Zone de Police de Liège au 04/340 87 75.