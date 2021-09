Entre la vie et la mort après avoir été percuté par un chariot élévateur à Liège

Une personne a été percutée par un chariot élévateur vendredi après-midi au site de récupération de métaux ferreux et non-ferreux Sametal à Liège, indique vendredi soir le parquet de Liège. Les jours de la victime sont en danger.



Un accident est survenu vendredi entre un chariot élévateur et un piéton qui se déplaçait sur le site d'entreposage de métaux Sametal, situé sur l'Île Monsin à Liège. Le conducteur du chariot a expliqué ne pas l'avoir vue. La victime a été transportée à l'hôpital dans un état grave. Elle souffre d'une hémorragie cérébrale et ses jours sont en danger.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Liège.