Épaisse colonne de fumée au centre de Liège: un incendie toujours en cours fait 3 blessés dont un grave

Plusieurs habitants de Liège ont contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous pour signaler une importante colonne de fumée. Un incendie s'est déclaré dans un bâtiment désaffecté de la ruelle de la Licorne. Des squatteurs se trouvaient dans l'édifice lorsque les flammes se sont propagées.



Contacté par nos soins, le lieutenant-colonnel Luc Scevenels nous donne plus de précisions. "Les flammes touchent un bâtiment dans la ruelle de la Licorne. L'endroit est difficile d'accès. On droit travailler avec des moyens aériens à distance", a-t-il indiqué vers 18h15. "Trois squatteurs ont été identifiés et considérés comme victimes. Nous les avons évacués. L'un d'eux est sérieusement brûlé", a-t-il ajouté.



A l'heure actuelle, à 18h20, l'incendie était toujours en cours mais maîtrisé. Les pompiers estimaient qu'il ne devrait pas s'étendre à d'autres bâtiments. Les hommes du feu continuaient à fouiller les lieux à la recherche d'éventuelles autres victimes.



D'après une source policière, une dame aurait sauté du deuxième ou troisième étage pour échapper aux flammes.





La circulation déviée



La police de la zone s'est, quant à elle, également rendue sur les lieux où elle a mis en place une déviation pour les automobilistes. "Les voitures sont déviées vers le quai sur la Meuse", a-t-elle indiqué peu après 18h00. À noter que la rue Cockerill est également fermée à la circulation.