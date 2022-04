Epidémie de grippe aviaire à Visé: "On demande aux habitants de ne plus nourrir les oies"

Le virus a tué une dizaine d'oies et de canards au bord de la Meuse ces derniers jours.

Ces derniers jours, une dizaine d’oies et de canards sont décédés sur les bords de La Meuse, à Visé. Après analyse, le département de la nature et des forêts (DNF) a détecté plusieurs cas de grippe aviaire.

La ville lance un appel aux Visétois. Il s’agit d’une situation sanitaire extrêmement rare dans la région. "On demande aux riverains de ne plus nourrir les oies parce que cela amène d’autres oiseaux sauvages et la maladie pourrait se propager via ces oiseaux, comme les mouettes ou les pigeons", relaie Yves de Flines, chef du service environnement de la ville de Visé.

Le virus peut aussi se transmettre aux chiens

D’autres cas ont été signalés ailleurs en Wallonie et en Flandre ces derniers mois. Le virus peut aussi se transmettre aux chiens. Il est donc demandé aux propriétaires de les tenir en laisse et d’éviter tout contact avec les volatiles.

De son côté, l’AFSCA tient à rassurer la population : il n’y a aucun risque en ce qui concerne la consommation de viande de volaille et d’œufs.