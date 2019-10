Erna, 89 ans, est portée disparue à Verviers et a besoin de soins médicaux: l'avez-vous vue?

A la requête du Parquet de Liège, division Verviers, la police nous demande de diffuser l'avis suivant. Le mecredi 16 octobre 2019 vers 14h30, Erna Behrens, une femme âgée de 89 ans, a été vue pour la dernière fois à Verviers au lieu-dit "Beaudrifontaine". Depuis, elle ne s'est plus manifestée.

Erna mesure 1m60 et est de corpulence normale. Elle a les cheveux grisonnants et elle porte des lunettes. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon gris, un pull rose, une veste grise et des chaussures noires. Cette personne a besoin de soins médicaux.

Si vous avez vu Erna BEHRENS ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30300.

Vos témoignages peuvent également parvenir via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis peut être consulté sur le site www.police.be.