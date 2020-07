Esneux: le corps sans vie d'une dame de 89 ans retrouvé à son domicile

Une personne a été retrouvée sans vie lundi après-midi à Esneux (province de Liège) indique la zone de police Secova et confirme le parquet de Liège. Il s'agirait d'un cambriolage qui aurait mal tourné.



C'est vers 15h30 lundi que la zone de police Secova a été appelée dans une propriété isolée de la rue de la Roche aux Faucons à Esneux. Sur place, les policiers ont découvert le corps sans vie d'une dame de 89 ans et constaté la disparition d'une voiture. C'est le fils de la victime qui a retrouvé le corps et contacté la police.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime a reçu plusieurs coups au visage. A l'heure actuelle, la cause de la mort n'a pas encore été déterminée et les enquêteurs ne savent pas depuis combien de temps les faits se sont déroulés, mais la magistrate de presse Catherine Collignon confirme que cela a été commis par un ou plusieurs tiers. Le parquet s'est rendu sur place ainsi que la police scientifique. Les devoirs d'enquête sont toujours en cours et le dossier a été mis à l'instruction, mais il pourrait s'agir d'un cambriolage ayant mal tourné.