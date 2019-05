Esneux: une voiture avec 4 jeunes percute un poteau, un mort

Un accident mortel s'est produit dimanche soir à Esneux, en province de Liège, a-t-on appris lundi auprès de la zone de police Secova. Quatre jeunes d'une petite vingtaine d'années se trouvaient à bord du véhicule. Pour une raison indéterminée, le véhicule a glissé dans un virage sur la nationale 633 à Esneux et a violemment percuté un poteau électrique. Le conducteur et deux autres passagers ont été légèrement blessés mais ont pu sortir de la voiture en attendant les secours. Le quatrième jeune, âgé de 19 ans et originaire de Comblain-au-Pont, est resté coincer dans le véhicule et est décédé sur les lieux de l'accident.