Est-ce la guerre entre les syndicats et les gilets jaunes à Villers-le-Bouillet? "Ils sont une dizaine de mètres plus loin"

Plus d’une douzaine de camions sont arrêtés à Villers-le-Bouillet, devant le dépôt Intermarché, constate notre reporter Julien Modave. Ces camions sont bloqués par une dizaine de gilets jaunes, qui sont postés là depuis 21 heures jeudi soir. Ils ne sont pas avec la délégation syndicale, même si leurs revendications sont sensiblement les mêmes. "Les syndicats sont une dizaine de mètres plus loin", indique notre journaliste.



"Ils ne nous veulent pas"

Les présidents des syndicats qui participent à cette journée d'actions (la CSC et la FGTB) se disent favorables au fait que des citoyens s'expriment à travers des actions. Dans certains barrages, notamment à Couillet, on observe que syndicats et gilets jaunes font barrage ensemble.

Mais à Villers-le-Bouillet, l'heure n'est pas à la communion. Une dame vêtue d'un gilet jaune explique: "Il y a des petits syndicalistes qui ont décidé de rester avec nous, mais par contre, les syndicats ont décidé de faire bande à part. Ils sont de l’autre côté, et ils ne nous veulent pas. Ils nous ont boycotté notre barrage, ils nous regardent comme des chiens de faïence, et ils sont en train de préparer à boire, à manger, et ils ont dit qu’ils n’avaient pas besoin de nous".

"Leurs revendications sont plus ou moins les mêmes que les nôtres"



Effectivement, le piquet des syndicats semble plus organisé. "Ils sont mieux équipés, ce ne sont pas des gilets jaunes, c’est la CSC, mais les revendications, ils n’arrêtent pas de le répéter, sont les mêmes", constate notre reporter.



Pascal Timsonet, délégué syndical CSC, explique qu’il n’est pas question de boycott: "On avait même prévu d’aller les rejoindre pour renforcer le piquet, on est tout à fait avec eux, parce que je pense que leurs revendications sont plus ou moins les mêmes que les nôtres".