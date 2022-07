Et si vous trouviez la fraîcheur recherchée dans des grottes ? "C'est grandiose"

Le mercure dépasse les 30 degrés ce dimanche après-midi. Avec cette météo, certains iront chercher la fraicheur, notamment, dans les grottes. On va plonger dans les entrailles de la terre : direction les grottes de Remouchamps. Elles ont plus d'un million d'années et la température y est d'environ 10 degrés.

Sous les immenses colonnes de calcaire, la visite du jour se fait tête en l'air dans les grottes de Remouchamps en province de Liège. Les yeux des visiteurs du jour s'émerveillent pour tout. Aline et ses enfants ont préféré une balade dans la grotte : "On profite de l'été. Il fait très chaud à la maison donc on vient se rafraîchir dans les grottes."

Les sentiers sont sinueux, les visiteurs les empruntent parfois la tête penchée parfois. Avec 11 degrés, la température est idéale pour se rafraîchir et s'instruire.

"C'est grandiose", témoigne une dame. Un visiteur poursuit : "Je m'attendais même à ce qu'il y ait plus de gens. Je suis vraiment content."

Pour la balade, les visiteurs peuvent compter sur Simon, le guide, mais aussi sur des centaines de chauves-souris. "Il y a des jours où on n'a pas le choix, on ne sort pas du tout de la grotte. Mais les jours de canicule, c'est chouette de rester ici."

Étalées sur 800 mètres, les grottes de Remouchamps très vastes et dépaysantes.