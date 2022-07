Exactement un an après les inondations, David rouvre sa boulangerie à Pepinster: "Ce que je retiens, c'est que j'ai pu profiter du petit pendant un an"

Un sacré hasard ! Alors que l'équipe de la Matinale de Bel RTL faisait un tour dans le centre de Pepinster, elle est passée devant David, dont la boulangerie décorée de quelques ballons vient de rouvrir.

"Après un an, on rouvre enfin, ça fait plaisir. Ça a été une année usante, je le sentais, à la fin, qu'il était temps de rouvrir parce que mentalement j'arrivais au bout. J'ai l'impression d'être un apprenti, on a perdu un peu la main, il faut s'habituer au nouveau matériel".

La date, c'est un hasard ?

"Oui, complètement. Au départ, j'espérais rouvrir pour la Galette des rois, comme quoi je suis bien en retard. Le délais pour les machines, etc… ça a pris du retard".

Comment allez-vous aujourd'hui, sachant que l'an dernier, votre boulangerie a été sinistrée, votre maison personnelle en bord de Vesdre, que votre femme était enceinte au moment des inondations et qu'elle a accouché quelques jours après ?

"Ça a été les montagnes russes au niveau des émotions. J'ai pu profiter du petit pendant un an, et c'est ce que je retiendrai de tout ça... C'est la seule chose que je veux retenir".