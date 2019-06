Excédée par les meuglements des vaches à Hamoir, elle va trouver la police

À Hamoir, en province de Liège, la police du Condroz a dû enregistrer une plainte un peu particulière au début de la semaine. Une femme est allée trouver les forces de l'ordre, car elle était excédée par les meuglements des vaches, nous explique Loïc Verheyen.

"Margueritte aimait brouter dans son pré et beugler avec gaieté. Mais une voisine s'en trouva contrariée et alla trouver la maréchaussée"... Ceci n'est pas une fable bucolique, mais une histoire très sérieuse qui a le don d'agacer le bourgmestre de la commune, Patrick Lecerf.



Ce dernier avait déjà vu passer des plaintes contre le bruit des cloches ou des coqs du voisin, mais là, c'est une première. "Il y a des limites. À un moment donné, je pense que les gens ont un peu perdu le bon sens rural et le sens des limites", a répondu Patrick Lecerf au micro de Loïc Verheyen.

Pourtant, la plaignante est une habituée de la campagne..."C'est vrai que c'est souvent le fait de néoruraux qui croient venir à la campagne et qui croient qu'ils ont acheté tout... y compris le silence. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas donc c'est encore plus étonnant", a précisé le bourgmestre.

De son côté, l'éleveur regrette que la voisine ne soit pas venue le trouver avant de déposer plainte pour tapage nocturne. La procédure a toutefois peu de chances d'aboutir.