Explosion d'une habitation à Herstal: la fuite de gaz est confirmée

Cette nuit, une explosion a eu lieu dans une habitation à Herstal. Un voisin nous a informés d'une intervention de pompiers via le bouton orange Alertez-nous. L'incendie a touché une maison mitoyenne de la rue Célestin Demblon. Les pompiers ont été appelés vers 1h30 cette nuit et sont pour le moment toujours sur place.

Aucun habitant n'était présent au moment de l'explosion du logement, il n'y a donc pas eu de blessés. Selon les hommes du feu, il pourrait s'agir d'une explosion due au gaz. Les équipes de Résa sont d'ailleurs également sur place pour évaluer la situation.

Ce midi, les pompiers étaient toujours sur place, notamment pour vérifier la stabilité de l'habitation. De telles interventions nécessitent du temps, selon le capitaine Bouffat, des pompiers de Liège. "Lorsqu'une fuite de gaz a été enflammée, si on n'a pas neutralisé ce danger, on n'éteindra jamais cette fuite. On ne veut pas se retrouver après avec une poche de gaz qui pourrait exploser. C'est plus technique, plus dangereux, il faut d'abord être certain qu'on puisse couper le gaz."