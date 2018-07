Une violente explosion détruit une habitation à Jalhay, un témoin raconte: "Il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien !"

Plusieurs témoignages nous sont parvenus via le bouton orange Alertez-nous pour signaler l'explosion d'une maison à Jalhay, rue Jean Gouders, dimanche. "Une grosse explosion vient de se produire à Sart-Lez-Spa, à proximité du cimetière. Des débris ont été projetés sur la chaussée", nous a indiqué Daniel. "Incendie difficile à maîtriser dans le centre de Sart-lez-Spa. Le vent le réactive", précise Jeanne.

Le bâtiment a été totalement soufflé par l'explosion et l'incendie est toujours en cours, ont confirmé les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau. Les services de secours n'ont aucune information quant à la présence ou non de victime dans les décombres.

Dany, un riverain, nous a confié par téléphone que les dégâts étaient impressionnants. "J'ai vu beaucoup de fumée et tous les camions de pompiers qui arrivaient. Je suis allé voir ce qui se passait. Le bourgmestre et plusieurs échevins étaient sur place. D'après ce que j'ai pu comprendre, les habitants n'étaient pas présents au moment des faits. Mais il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Les dégâts sont énormes et il y a des détritus partout sur la route. C'est fou !", nous a indiqué par téléphone Dany, un riverain.

Les pompiers, une ambulance et l'hélicoptère de Bra sont sur place. Les secours conseillent d'éviter le secteur au retour du circuit de Francorchamps.