Incendie dans un poste à haute tension: des dizaines de milliers d'habitants privés d'électricité à Herstal, Oupeye et Bassenge

Un incendie s’est déclaré vers 6h00 ce matin dans le poste à haute tension situé rue Malvoie à Herstal, occasionnant une explosion. Les pompiers de Liège sont intervenus avec 7 véhicules. Les pompiers de Liège expliquent que c'est toute l'infrastructure qui a brûlé. Mais contrairement à une habitation, cela ne signifie pas forcément que celle-ci est inutilisable. Selon la porte-parole de l'opérateur du réseau électrique liégeois Resa, Laetitia Naklicki, les dégâts ne seraient pas très importants et la situation était décrite comme rassurante par les équipes sur place depuis 6h20.

"Porte de garage bloquée"

De nombreux foyers ont été privés d'électricité. Tous les habitants de la ville de Herstal ainsi que ceux d'une partie d'Oupeye et de Bassenge ont été concernés, soit plus de 40.000 personnes. Nombre d'entre-eux nous ont d'ailleurs fait part de la situation via notre bouton orange Alertez-nous. Comme Raphaël, qui habite Oupeye. Il décrivait la situation : "La porte de garage motorisée ne fonctionne plus, donc on ne sait pas bouger de chez nous ou conduire les enfants. Nous avons un bébé en bas âge mais on ne sait pas lui préparer à manger. Et le numéro d'urgence de Resa ne répond pas : on tombe directement sur un message enregistré", déplorait-il.

Numéro d'urgence surchargé

La porte-parole expliquait qu'en effet, "toute la ville essaie de le joindre". Et vu le nombre très important d'appels, le numéro a été surchargé. Elle conseille lorsque le numéro ne répond pas de consulter les comptes de Resa sur les réseaux sociaux, où les informations sont régulièrement mises à jour.

Nettoyer toute la suie avant de rétablir le courant

Pour ce qui est des réparations, elles ont duré plusieurs heures. "Il est absolument nécessaire pour éviter un nouvel incendie de tout d’abord nettoyer la suie avant de réactiver le courant", détaillait Laetitia Naklicki. Vu l'importance de l'infrastructure touchée, il était impossible de pallier à la situation en enclenchant par exemple des groupes électrogènes comme lors d'une panne dans une cabine moyenne tension qui fournit seulement un quartier.

Finalement, toutes les zones touchées ont récupéré de l'électricité vers 10h15, à l'exception des Hauts-Sarts où la situation devrait être rétablie avant le début de l'après-midi.

On ne connait pas encore les causes de l'incendie, qui n'a fait aucun blessé.