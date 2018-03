Importante explosion suivie d'un incendie rue Grétry à Liège: "Il y a deux blessés"

Une forte explosion s'est produite, samedi après-midi, au deuxième étage d'une habitation de la rue Grétry, à Liège. Deux victimes (des blessés) sont à dénombrer, a indiqué le lieutenant-colonel des pompiers de Liège, Luc Scevenels.

Un incendie s'est déclenché rue Grétry, à Liège. "Je passais par là en voiture et j'ai vu beaucoup d'agitation, nous explique Manon, après nous avoir écrit via notre bouton orange Alertez-nous. Il y a le SMUR, la police et les pompiers qui sont sur place. De grosses flammes sortent de la façade".

Joints par notre rédaction, les pompiers de Liège confirment. "L'incendie est dû à une explosion survenue au 2 étage", explique le chef du service opérationnel, le lieutenant-colonel Luc Scevenels. L'explosion a été forte, comme en témoigne cette photo montrant les débris projetés à plusieurs mètres devant la façade.





15 personnes devront être relogées

"Deux victimes sont à déplorer, indique encore le lieutenant-colonel, sans préciser leur état de santé exact. Vu l'ampleur des dégâts, le plan disciplinaire a été activé afin d'avoir des forces supplémentaires sur le terrain". "Le bâtiment est instable et va devoir être démoli", indique la police de Liège. "Des vérifications sont en cours pour les habitations des numéros 29 à 33. Une quinzaine de personnes vont devoir être relogées par les services de la Ville", selon les forces de l'ordre.

Samedi soir, la rue Grétry restait fermée à la circulation dans les deux sens entre le pont du Longdoz et la rue Libotte.