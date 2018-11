Explosion rue Léopold en 2010 à Liège: certaines personnes ou entités impliquées sont renvoyées en correctionnelle (vidéo)

La chambre du conseil de Liège a ordonné mercredi le renvoi devant le tribunal correctionnel de Liège de deux personnes et d'une intercommunale pour répondre des faits relatifs à l'explosion de la rue Léopold, survenue la nuit du 26 au 27 janvier 2010 à Liège. Il s'agit du propriétaire de l'immeuble, d'un agent de prévention responsable de la Ville de Liège ainsi que de l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs.

Au total, neuf personnes physiques et deux sociétés (Resa et l’Intercommunale d’incendie de Liège et Environs) étaient cités dans ce dossier. Pourtant, seuls le propriétaire de l’immeuble, un agent de prévention responsable de la Ville de Liège et l’intercommunale d’incendie de Liège devront répondre des faits en correctionnelle.

Le premier aurait mis à disposition des locataires des appartements non conformes en termes de sécurité, faisant 14 victimes lors de l’explosion.

Lors d’un contrôle, le second avait constaté la présence de gaz dans l’immeuble trois jours à peine avant l’explosion. Il n’aurait pas relayé ses constatations faisant pourtant partie de ses fonctions.

Enfin l’intercommunale d’incendie de Liège avait elle aussi été prévenue de cette défaillance le 23 janvier 2010. Une alerte qui l’aurait poussé à tirer des conclusions prématurées.

Des charges suffisantes selon la chambre du conseil pour attester que l’explosion était prévisible et aurait pu être évitée si propriétaire, agent et pompiers avaient fait preuve de plus de vigilance.

On ignore pour l’instant si les avocats des trois prévenus feront appel de cette décision.